Зеленского ждёт операция "Тушите свет". Он понял задумку Москвы, но было слишком поздно

Цель США придушить ЕС и удавка не будет ослаблена, поэтому северный поток в прошлом, да и восстановление это не приобретение в собственность, а всего лишь возврат задолженности, пока долг набирает проценты по завышенной ставке!

Надежда Белугина

Все наши враги рассчитывают на наше благородство, мол не...не должны...ни бросить, ни подставить...Сами гадят, а от нас ждут добрых поступков по привычке, которая в данной ситуации здорово мешает. Это не дворовые разборки, где можно махнуть рукой и уступить. Как никогда нужна твёрдость.