Несмотря на привычные эмоциональные обращения к международному сообществу, лидер Украины в этот раз затронул менее привычную для себя тему - проблемы энергетического сектора.
Зеленского ждёт операция "Тушите свет". Он понял задумку Москвы, но было слишком поздно
Комментарии
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Ed Red
Цель США придушить ЕС и удавка не будет ослаблена, поэтому северный поток в прошлом, да и восстановление это не приобретение в собственность, а всего лишь возврат задолженности, пока долг набирает проценты по завышенной ставке!
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15 час.
Надежда Белугина
Все наши враги рассчитывают на наше благородство, мол не...не должны...ни бросить, ни подставить...Сами гадят, а от нас ждут добрых поступков по привычке, которая в данной ситуации здорово мешает. Это не дворовые разборки, где можно махнуть рукой и уступить. Как никогда нужна твёрдость.
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14 час.
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