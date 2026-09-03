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Аргументы и Факты

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Путин заявил, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста

Путин заявил, что Дальний Восток должен стать центром экономического роста

Дальний Восток должен стать территорией динамичных изменений в экономической и социальной сферах, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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