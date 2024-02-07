Блиновскую перевели в другую камеру: с кем сидит опальная блогерша?

Комната четырехместная с двумя соседками.Обвиненную в уклонении от уплаты налогов и грубом систематическом нарушении условий домашнего ареста блогера Елену Блиновскую перевели из карантинной 20-местной камеры в 4-местную.
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