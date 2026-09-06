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Саша Дончич о мини-лагере «Лейкерс» в Словении: «Они провели здесь незабываемое время»

Саша Дончич рассказал о летнем мини-лагере «Лейкерс» в Словении, который организовал его сын. «Они побывали здесь и, судя по их словам, провели незабываемое время.

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