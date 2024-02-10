Том Боуэр: Карл III отверг «бесполезное лечение» ради традиционной медицины

В интервью телеканалу GB News эксперт по королевской семье Великобритании, бывший журналист BBC Том Боуэр, выразил своё удивление возможной химиотерапии, которой, как он считает, могла бы подвергнуться английская монархиня для борьбы с раком.
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