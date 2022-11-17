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Атаман ответил на обвинения Ясикявичюса: «Если он докажет это, я уйду в отставку»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Барселоной» (96:86) прокомментировал обвинения со стороны главного тренера испанцев Шарунаса Ясикявичюса.

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