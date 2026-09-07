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Авто - Мото - Новости

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Из-за кризиса Skoda хочет заменить Octavia и Superb одной моделью

Из-за кризиса Skoda хочет заменить Octavia и Superb одной моделью

Skoda рассматривает возможность поэтапного снятия с производства модели Superb. Основные причины — падение спроса на седаны и универсалы, а также масштабная программа Volkswagen Group по сокращению модельного ряда примерно на 50% к 2035 году.

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