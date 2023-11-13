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РИА Новости: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

РИА Новости: Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит телефонные переговоры с мировыми лидерами по Газе, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

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