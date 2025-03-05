Дональд Трамп призвал остановить войну на Украине: "Пора прекратить безумие"

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к прекращению конфликта на Украине. В обращении к конгрессу он подчеркнул необходимость остановки кровопролития и окончания бессмысленной войны, назвав происходящее безумием.
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