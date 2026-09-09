ИА Регнум
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ИА Регнум

284 подписчика

Что русскому и немцу хорошо, то Мерцу — смерть

Что русскому и немцу хорошо, то Мерцу — смерть

ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Что русскому хорошо, то немцу — смерть? Старую поговорку стоит переиначить на новый лад: что русскому хорошо, то Мерцу — смерть.

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