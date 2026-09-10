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ИА Регнум

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Мать школьника выдумала скандал с откровенным нарядом на 1 сентября ради просмотров

Мать школьника выдумала скандал с откровенным нарядом на 1 сентября ради просмотров

В Севастополе разгорелся скандал из-за матери школьника, которая записала видео в откровенном наряде с плёткой, заявив, что была «главным законодателем моды на линейке первого сентября».

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