Лукашенко потребовал от США вернуть $43–44 млн перед новыми договорённостями

Президент Беларуси заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, но «не в виде декорации» — встреча, по его словам, должна иметь конкретный результат.
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