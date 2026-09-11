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Русская весна

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Лукашенко потребовал от США вернуть $43–44 млн перед новыми договорённостями

Лукашенко потребовал от США вернуть $43–44 млн перед новыми договорённостями

Президент Беларуси заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, но «не в виде декорации» — встреча, по его словам, должна иметь конкретный результат.

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