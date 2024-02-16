Залужный никак не уходит

Фактор бывшего главкома продолжает тревожить Банковую Политтехнологи Банковой разработали антикриз на случай падения Авдеевки: в утрате очередной "фортеции" виноват, разумеется, Залужный, который настолько провалил оборону этого предместья Донецка, что даже "победоносный" Сырский просто ничего не успел изменить - так всё было запущено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии