Залужный никак не уходит

Фактор бывшего главкома продолжает тревожить Банковую Политтехнологи Банковой разработали антикриз на случай падения Авдеевки: в утрате очередной "фортеции" виноват, разумеется, Залужный, который настолько провалил оборону этого предместья Донецка, что даже "победоносный" Сырский просто ничего не успел изменить - так всё было запущено.