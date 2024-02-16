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Мировое обозрение

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Залужный никак не уходит

Залужный никак не уходит

Фактор бывшего главкома продолжает тревожить Банковую Политтехнологи Банковой разработали антикриз на случай падения Авдеевки: в утрате очередной "фортеции" виноват, разумеется, Залужный, который настолько провалил оборону этого предместья Донецка, что даже "победоносный" Сырский просто ничего не успел изменить - так всё было запущено.

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