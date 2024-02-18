Великобритания планирует ввести санкции из-за смерти Навального

Великобритания обсуждает возможность введения санкций из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов) в отношении "отдельных людей, несущих ответственность".
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