Эксперт Центра исследований АТР Санакоев: визит Путина в КНР имеет важное символическое значение

Президент России Владимир Путин впервые после переизбрания прибыл в Китай. Его визит имеет важное символическое значение, сообщил руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik.
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