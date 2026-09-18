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Питерцы зарядились на выборы: в первый день больше полумиллиона уже сделали свой выбор!

Петербург проснулся в пятницу с настоящим выборным азартом! Пока кто-то ещё допивал утренний кофе, больше полумиллиона наших сограждан уже успели выполнить свой гражданский долг.

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