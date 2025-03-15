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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паремузов о серии «Локомотива» и «Торпедо»: «Ярославль может психологически устать от своего хоккея. Если Нижний поймает драйв, внутренний джаз, то шансы есть»

Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.  «С моей точки зрения, ситуация такова: у «Торпедо» шансы есть, если они поймают драйв в своей игре, а Ярославль устанет от своей собственной игры.

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