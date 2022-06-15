Американка убила жениха и несколько месяцев жила с его трупом

В США предъявили обвинение 45-летней женщине, которая подозревается в убийстве своего жениха. Как сообщает сайт True Crime Daily со ссылкой на правоохранительные органы, Табита Зельдия Вуд несколько месяцев жила в квартире с трупом своей жертвы.