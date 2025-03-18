Русская весна
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Русская весна

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Бои на Белгородской границе: бронегруппы ВСУ завязли, атакует пехота

Бои на Белгородской границе: бронегруппы ВСУ завязли, атакует пехота

Атака врага у границы Белгородской области в Краснояружском районе продолжается.   Противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку границ Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью ИМР небольшой участок на границе в районе Прилесья — Графовки.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Местных то... хоть, предупредили? - Что бы на стрёме были - если что! - Или опять не досуг?!...
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