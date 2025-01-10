Spiegel: офис Шольца тормозит выделение Киеву 3 млрд евро военной помощи

Офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 млрд евро, за которую выступают министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет Der Spiegel.
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