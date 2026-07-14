Экипаж "Союза МС-29" перешел на МКС

AP/TASS Экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта NASA Анила Менона 14 июля перешел с борта корабля "Союз МС-29" на борт Международной космической станции (МКС).
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