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Экипаж "Союза МС-29" перешел на МКС

Экипаж "Союза МС-29" перешел на МКС

AP/TASS Экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта NASA Анила Менона 14 июля перешел с борта корабля "Союз МС-29" на борт Международной космической станции (МКС).

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