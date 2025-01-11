Торт "Дрова под снегом" с вишней

4часа подготовка: 1 часа приготовление: 3 часа количество порций: 6 сложность: Не очень сложно Торт "Дрова под снегом" получил свое название за внешнее сходство с вязанкой дров, которую нечаянно присыпало снегом.
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