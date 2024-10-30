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Аргументы недели

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Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
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  • Наталия
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  • Воробей
    Инфантильные умы склонны к чёрно-белому дуалистическому мышлению. Вот их и бросает в крайности. И, по сути, это вполн...День политзека ну...

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