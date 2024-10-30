В преддверии нового года был проведен опрос для выявления приоритетов ожиданий от предстоящих празднеств.
Новый год
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В преддверии нового года был проведен опрос для выявления приоритетов ожиданий от предстоящих празднеств.
Свежие комментарии