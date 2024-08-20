Начальник горотдела в Ижевске обвиняется в превышении должностных полномочий

В Ижевске продолжается череда скандалов вокруг высокопоставленных чиновников. На этот раз в центре внимания оказался начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Ижевска.
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