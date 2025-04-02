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Царьград

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Жительница Украины отказалась съезжать из дома в Лондоне. Не помог даже суд

Жительница Украины отказалась съезжать из дома в Лондоне. Не помог даже суд

Украинка отказалась покидать лондонский дом даже после решения суда.Украинка Мария Романишина отказалась покидать дом в Лондоне, стоимость которого составляет 650 000 фунтов стерлингов.

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