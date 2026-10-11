Германии необходимо заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива вслед за США. Об этом заявила зампред партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) в ландтаге Саксонии-Анхальт Клаудия Виттиг, сообщает n-tv.