Дом-утюг полностью выкупят под ПИМУ во Владимирской области

Дом-утюг, расположенный на Горького, 29, во Владимире, полностью выкупят под ПИМУ. Напомним, 21 января депутаты Заксобрания области одобрили законопроект о покупке помещений на улице Горького для владимирского филиала ПИМУ.
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