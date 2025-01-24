НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Дом-утюг полностью выкупят под ПИМУ во Владимирской области

Дом-утюг полностью выкупят под ПИМУ во Владимирской области

Дом-утюг, расположенный на Горького, 29, во Владимире, полностью выкупят под ПИМУ. Напомним, 21 января депутаты Заксобрания области одобрили законопроект о покупке помещений на улице Горького для владимирского филиала ПИМУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх