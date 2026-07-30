Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Монако

Европейское путешествие Кристины Орбакайте продолжает обрастать новыми подробностями. Сначала была Португалия, затем греческий Миконос, а теперь — Монако, где к певице, её мужу Михаилу Земцову и 14-летней Клавдии присоединился тот, кого на общих фото можно пересчитать по пальцам одной руки.