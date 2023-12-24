"Ланцет" уничтожил бронекатер ВСУ в районе Херсона

С ювелирной точностью сейчас работают наши операторы беспилотников в районе Херсона. В акватории Березанского Лимана они обнаружили украинский бронекатер и нацелили на него барражирующий боеприпас "Ланцет".
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