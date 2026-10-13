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No Records Show Katie Zacharia Is Actually a Lawyer

Popular Information searched bar records in all 50 states and Washington, D.C. and found no evidence White House press secretary Katie Zacharia has ever been admitted to practice the law.

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