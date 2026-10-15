Политически нейтральный «Яндекс» с самого начала конфликта на Украине позиционировал себя как нейтральный игрок рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Все знают, Яндекс гнилой.
Есть только один способ требовать от частной лавочки то, что ты требуешь от государственно структуры - сделать частную лавочку государственной, т.е. отнять её у частника. Можно заставить частника производить, например, снаряды для армии, но это совсем не значит то, что он не перестанет их делать тогда ему это станет не выгодно. в этом и есть суть капитализма.
Яндекс — частная лавочка и защищать свои дата-центры и сервисы его хозяева будут только в том случае, если их потеря будет серьёзно угрожать им потерей прибылей. И то только после того уже как государство категорически откажется защищать и восстанавливать их за счет наших налогов. Но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы узнаем о выделении правительством с одобрения Госдумы огромных средств из казны на восстановление и организацию защиты дата-центров Яндекса. Это ведь не только помощь и компенсация потерь хозяевам Яндекса, но и отличный повод для откатов и распила казны чиновниками, а такого они не упустят.
Ага, а мы ещё Яндекс.Браузер на все устройства устанавливаем по умолчанию и у большинства не отключена голосовая активация Яндекс Алиса, а что это значит? А это значит что сотрудники Яндекса или кто-либо ещё кому они передали код может слушать вас 24/7.
Самое главное как всё работало через жопу, таки работает! И ещё всё хуже стало. С ЯнтухельДиска скачать ничего невозможно. Зато рекламой по 1000 раз в день за э балли!!!!!
Руководство сменить, кампанию национализировать...
Яндекс политически нейтральный???!!! Не смешите мои тапки!