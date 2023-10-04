Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» рассказали «Известиям» о контрбатарейной борьбе

Артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Восточного военного округа (ВВО) уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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