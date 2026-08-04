Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

Мурат Кумпилов: В Адыгее открыли первую ДНК-лабораторию МВД

Мурат Кумпилов: В Адыгее открыли первую ДНК-лабораторию МВД

4 августа в Майкопе открылась первая ДНК-лаборатория МВД. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что это ускорит проведение экспертиз и повысит эффективность работы правоохранительных органов региона, пополняя федеральную базу геномной информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии