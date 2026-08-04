Мурат Кумпилов: В Адыгее открыли первую ДНК-лабораторию МВД

4 августа в Майкопе открылась первая ДНК-лаборатория МВД. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что это ускорит проведение экспертиз и повысит эффективность работы правоохранительных органов региона, пополняя федеральную базу геномной информации.
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