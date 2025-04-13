Эберль после 2:2 с «Боруссией»: «Баварии» нужно слишком много моментов, чтобы забить!»

Матч мюнхенцев с «Боруссией» Дортмунд в 29-м туре Бундеслиги закончился со счетом 2:2. Об игре «Просто нам нужно слишком много моментов, чтобы забить голы!» Об ошибке Кима Мин Чжэ в 1-м пропущенном голе «Это ошибка.