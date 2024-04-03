Подросток, обиравший уральских пенсионеров, предстанет перед судом

В Южноуральске подросток предстанет перед судом за хищение средств у пенсионеров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.
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