Подросток, обиравший уральских пенсионеров, предстанет перед судом

В Южноуральске подросток предстанет перед судом за хищение средств у пенсионеров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Южноуральска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.