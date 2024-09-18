Вышли обзоры iPhone 16 Pro и Pro Max: отличная автономность, улучшенные камеры и причуды кнопки управления камерой

Сегодня многие иностранные издания опубликовали обзоры смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в которых рассказали об аппаратных изменениях новинок, времени автономной работы, обновлениях камеры и новой кнопке для управления камерой, а также о многих других подробностях.