Коморские острова ввели комендантский час из-за протестов после победы президента на выборах

Вечером 17 января министр внутренних дел Коморских островов - островного африканского государства в Индийском океане - ввёл комендантский час, который действовал с 22:00 среды по 6:00 четверга по всей стране и с 19:00 до 6:00 в столице Морони, а также в Бомбао и Исандре.