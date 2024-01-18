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Коморские острова ввели комендантский час из-за протестов после победы президента на выборах

Коморские острова ввели комендантский час из-за протестов после победы президента на выборах

Вечером 17 января министр внутренних дел Коморских островов - островного африканского государства в Индийском океане - ввёл комендантский час, который действовал с 22:00 среды по 6:00 четверга по всей стране и с 19:00 до 6:00 в столице Морони, а также в Бомбао и Исандре.

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