Как соединить шерстяную нить без узла и утолщения

При вязании шерстяными нитями может потребоваться присоединить к пряже новый моток. Зная данный способ, это легко сделать без узелка и утолщения.
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