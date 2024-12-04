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Российские войска в ночь на 4 декабря нанесли удары по объектам в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской и других областях Украины

Российские войска в ночь на 4 декабря нанесли удары по объектам в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской и других областях Украины

Иллюстративное фотоРоссийские войска в ночь на 4 декабря наносили удары по объектам в различных областях Украины.

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