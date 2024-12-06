❕ Из Крыма в Грузию передали останки бойца Красной Армии Передача состоялась возле мемориала «Вечный огонь» в Феодосии.
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❕ Из Крыма в Грузию передали останки бойца Красной Армии Передача состоялась возле мемориала «Вечный огонь» в Феодосии.