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Губернатор Андрей Травников поздравил Новосибирский государственный университет с 65-летием

Губернатор Андрей Травников поздравил Новосибирский государственный университет с 65-летием

НГУ считается одним из лучших вузов не только Сибири, но и России. Он занимает высокие позиции в отечественных и международных рейтингах.

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