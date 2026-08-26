Таможня отобрала сковороду: названа абсурдная причина запрета

История с алюминиевой сковородой на эстонско-российской границе вызвала насмешки в России. Эстонские таможенники не разрешили гражданке Финляндии вывезти кухонную утварь в Россию, сославшись на действующие санкционные ограничения.
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