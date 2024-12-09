В России заявили о мировом лидерстве в производстве боеприпасов

Политика как она есть

В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству боеприпасов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.