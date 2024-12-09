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Политика как она есть

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В России заявили о мировом лидерстве в производстве боеприпасов

В России заявили о мировом лидерстве в производстве боеприпасов

В настоящее время Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству боеприпасов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

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