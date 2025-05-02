У «Ман Сити» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Последнее поражение – 8 марта

Команда Пепа Гвардиолы одолела «Вулверхэмптон» (1:0) в 35-м туре АПЛ. Это ее пятая победа подряд, ранее были обыграны «Ноттингем Форест» (2:0), «Астон Вилла» (2:1), «Эвертон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (5:2).
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