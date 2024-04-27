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Парламентская газета

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Сенатор Клишас считает, что давление США на Китай даст обратный эффект

Сенатор Клишас считает, что давление США на Китай даст обратный эффект

Угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес КНР приведут к обратному результату. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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