Keep proud patience: Putin congratulated Kocharyan, who is in jail

Russian President Vladimir Putin has congratulated ex-President of Armenia Robert Kocharyan, who is currently in the Yerevan pre-trial detention center, on his birthday.
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