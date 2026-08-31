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The Eurasia Daily news agency

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Keep proud patience: Putin congratulated Kocharyan, who is in jail

Keep proud patience: Putin congratulated Kocharyan, who is in jail

Russian President Vladimir Putin has congratulated ex-President of Armenia Robert Kocharyan, who is currently in the Yerevan pre-trial detention center, on his birthday.

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