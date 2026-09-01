В Казани запустили ролик с фотографиями учителей с Электронной доски почета РТ

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ» На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани сегодня, в День знаний, запустили трансляцию ролика с фотографиями педагогов и учителей – лауреатов Электронной доски почета РТ.