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Глава Федерации хоккея Канады отказался уходить в отставку на фоне секс-скандалов: «Готов взять ответственность за реформы на себя»

Глава Федерации хоккея Канады отказался уходить в отставку на фоне секс-скандалов.  Скотт Смит сделал такое заявление во время слушаний в канадском парламенте.

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