Неизвестный хищник напал на 17 жителей деревни

В Индии 17 человек пострадали от нападения неизвестного хищника. Об этом пишет Times of India. В понедельник, 5 мая, в деревне Лимбаи, расположенной в лесном массиве Раджпур, штат Мадхья-Прадеш, неизвестное животное напало на 17 местных жителей.