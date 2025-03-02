Песков заявил, что Россия и США могут быстро восстановить отношения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что путь к восстановлению отношений между Россией и США, ослабленных предыдущей администрацией американского государства, будет долгим, но его могут ускорить президенты обеих стран.
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